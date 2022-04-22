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Сегодня, 16:18

Карякин предложил создать шахматные турниры в рамках БРИКС и ШОС

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассматривает идею создания шахматных турниров в рамках БРИКС и ШОС, информирует ТАСС.

«В это непростое время в рамках поддержки спортсменов необходимо увеличить число проводимых различных коммерческих серий и государственных соревнований, — сказал Карякин. — Вынашиваю идею о соревнованиях в рамках БРИКС и ШОС. Я шахматист, поэтому речь идет о шахматных турнирах, но пока это на уровне идеи».

21 марта комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации. 6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в FIDE и Спортивный арбитражный суд (CAS).

Источник: https://tass.ru/sport/14450019
Сергей Карякин (шахматы)
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