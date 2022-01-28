Карякин обыграл азербайджанского шахматиста на турнире в Вейк-ан-Зее, Есипенко сыграл вничью

Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в партии 11-го тура турнира в Вейк-ан-Зее.

Карякин играл черными фигурами, партия завершилась на 23-м ходу.

Другой россиянин Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью со шведом Нильсом Гранделиусом, а действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми разошелся миром с Видитом Гуджрати из Индии.

В турнирной таблице лидерство сохраняет Карлсен, набравший 7,5 балла. В активе Есипенко и Карякина по 6 очков, они располагаются на 5-8-м местах.

Партии предпоследнего, 12-го тура состоятся в субботу, 29 января.