Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:47

Карякин: «Лижэнь интересно вел четвертую партию. У Непомнящего была грубая ошибка»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на проигрыш Яна Непомнящего китайцу Дин Лижэню в четвертой партии матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.

«Я говорил, что Дин способен показать сильные шахматы. Еще вчера было видно по рисунку партии, что он нащупывает свою игру, когда он взял ничью черными с позиции силы. У Яна была грубая ошибка, когда он допустил жертву качества. Но глобально Дин интересно вел партию», — сказал Карякин «СЭ».

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2.

В пятницу, 14 апреля, у гроссмейстеров выходной. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

0
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Непомнящий о поражении от Лижэня в четвертой партии: «В какой-то момент я потерял фокус»
Дин Лижэнь рассказал, что очень счастлив впервые победить в матче на первенство мира
Непомнящий черными проиграл Лижэню в четвертой партии за мировую шахматную корону
Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 4-й партии матча за звание чемпиона мира
Смагин считает, что Непомнящему не удался дебют третьей партии против Дин Лижэня
Карякин заявил, что следующая партия для Непомнящего будет непростой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий о поражении от Лижэня в четвертой партии: «В какой-то момент я потерял фокус»
Новости
RSS RSS
Все новости