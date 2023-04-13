Карякин: «Лижэнь интересно вел четвертую партию. У Непомнящего была грубая ошибка»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на проигрыш Яна Непомнящего китайцу Дин Лижэню в четвертой партии матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.

«Я говорил, что Дин способен показать сильные шахматы. Еще вчера было видно по рисунку партии, что он нащупывает свою игру, когда он взял ничью черными с позиции силы. У Яна была грубая ошибка, когда он допустил жертву качества. Но глобально Дин интересно вел партию», — сказал Карякин «СЭ».

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2.

В пятницу, 14 апреля, у гроссмейстеров выходной. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.