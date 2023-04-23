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Сегодня, 19:21

Карякин о ничьей Непомнящего и Дин Лижэня: «Это была партия чемпионского уровня»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал результат десятой партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

Партия завершилась на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

«Сегодняшняя партия была довольно ровной. Ян Непомнящий удивил в дебюте, на что Дин Лижэнь оперативно отреагировал и получил лишнюю пешку. Но шансов на победу у китайского гроссмейстера было недостаточно, и поэтому получилась ничья. Стоит отметить, что сегодняшняя игра сильно отличается от предыдущих, потому что в ней не было серьёзных ошибок. Это была партия чемпионского уровня для обоих участников

Следующая партия матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь пройдет в понедельник, 24 апреля. Россиянин будет играть белыми фигурами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1139774-karyakin-nepomnyaschii-shahmaty
Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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