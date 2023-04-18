Карякин намерен сыграть на командном чемпионате России за Московскую область

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал «СЭ» о том, что планирует участвовать в командном чемпионате России.

«Мы планируем выставить несколько команд за Московскую область: мужскую, две женских и детские. Я сам хочу сыграть за Московскую область. Я сейчас стараюсь развивать шахматы в Московской области, сам стал президентом Федерации шахмат Подмосковья. С одной стороны, это моя обязанность. С другой, мне это, конечно, приятно», — сказал Карякин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Командный чемпионат России по шахматам пройдет в Сочи с 30 апреля по 11 мая.