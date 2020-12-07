Карякин и Шувалова лидируют после трех туров чемпионатов России

На суперфиналах 73-го чемпионата России среди мужчин и 70-го чемпионата России среди женщин, которые проходят в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника, сыграно три тура.

В мужском турнире единоличное лидерство захватил Сергей Карякин, который в первом туре выиграл у Михаила Антипова, затем сделал ничью с Андреем Есипенко, а в третьей партии переиграл Никиту Витюгова. По два очка набрали Максим Чигаев, Владимир Федосеев и Ян Непомнящий.

Положение участников:

1. Сергей Карякин — 2,5, 2-4. Максим Чигаев, Владимир Федосеев, Ян Непомнящий — по 2, 5-8. Петр Свидлер, Владислав Артемьев, Алексей Гоганов, Даниил Дубов — по 1,5, 9-11. Андрей Есипенко, Михаил Антипов, Никита Витюгов — по 1, 12. Максим Матлаков — 0,5.

Пары 4-го тура:

Карякин — Чигаев, Матлаков — Есипенко, Свидлер — Дубов, Артемьев — Федосеев, Антипов — Непомнящий, Витюгов — Гоганов.

У женщин без поражений идет Полина Шувалова: в трех турах 19-летняя москвичка обыграла Марину Гусеву, Алину Кашлинскую и Александру Костенюк. На одно очко отстают Александра Горячкина, Алиса Галлямова, Марина Гусева, Лея Гарифуллина и Наталья Погонина.

Положение участниц:

1. Полина Шувалова — 3, 2-6. Александра Горячкина, Алиса Галлямова, Марина Гусева, Лея Гарифуллина, Наталья Погонина — по 2, 7. Алина Кашлинская — 1,5, 8-9. Ольга Гиря, Валентина Гунина — по 1, 10-12. Юлия Григорьева, Александра Костенюк, Татьяна Гетьман — 0,5.

Пары 4-го тура:

Костенюк — Григорьева, Горячкина — Галлямова, Гиря — Гарифуллина, Гусева — Погонина, Кашлинская — Гунина, Шувалова — Гетьман.

Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Игровые дни: 5-10 и 12-16 декабря. Выходной день — 11 декабря. Начало туров — в 15:00 (мск).