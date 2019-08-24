Карякин и Непомнящий сыграли вничью на супертурнире в Сент-Луисе

Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении в 6-м туре Кубка Синкфилда. Другой российский шахматист Ян Непомнящий поделил очки с китайцем Дин Лижэнем. Все остальные партии дня также завершились вничью.

В турнирной таблице лидируют Дин Лижэнь, Вишванатан Ананд и Фабиано Каруана, имеющие по 3,5 очка, следуом идут Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Шахрияр Мамедьяров, Уэсли Со, Карякин и Магнус Карлсен, набравшие по 3 очка. По 2,5 очка набрали Аронян, Хикару Накамура и Аниш Гири.