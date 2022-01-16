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Сегодня, 20:18

Карякин и Дубов сыграли вничью на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Иван Шитик
Корреспондент

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Даниилом Дубовым во втором туре супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

В других партиях россиянин Андрей Есипенко черными сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, а действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми обыграл нидерландца Аниша Гири.

После двух раундов лидируют Карлсен, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и представитель Индии Видит Сантош Гуджрати (все — по 1,5 очка).

Магнус Карлсен
Сергей Карякин (шахматы)
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Россиянин Есипенко сыграл вничью с Магнусом Карлсеном на турнире в Нидерландах
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