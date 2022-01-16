Карякин и Дубов сыграли вничью на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Даниилом Дубовым во втором туре супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

В других партиях россиянин Андрей Есипенко черными сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, а действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми обыграл нидерландца Аниша Гири.

После двух раундов лидируют Карлсен, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и представитель Индии Видит Сантош Гуджрати (все — по 1,5 очка).