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Сегодня, 21:24

Каруана проиграл Дуде в десятом туре шахматного турнира претендентов

Иван Шитик
Корреспондент
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29 июня в Мадриде прошел десятый тур шахматного турнира претендентов.

Американец Фабио Каруана проиграл представителю Польши Яну-Кшиштофу Думе. Еще один представитель США — Хикару Накамура — победил француза Алиреза Фиружа. Рихард Раппорт из Венгрии победил Дина Лижэня из Китая.

Только партия между россиянином Яном Непомнящим и Теймуразом Раджамбовым закончилась вничью.

Тем не менее, Непомнящий сохраняет лидерство на турнире, набрав 7 очков. В следующем туре он сыграет с Фиружа.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Фабиано Каруана
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