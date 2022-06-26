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Сегодня, 22:13

Каруана перед матчем с Непомнящим проиграл Накамуре

Иван Шитик
Корреспондент
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Американец Фабиано Каруана проиграл соотечественнику Хикару Накамуре на шахматном турнире претендентов.

Ранее российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в восьмом туре турнира.

Таким образом, Непомнящий упрочил лидерство на турнире, набрав 6 очков. Ближайший преследователь россиянина — Каруана — имеет 5 очков.

В следующем туре российский шахматист сыграет как раз с американцем.

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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