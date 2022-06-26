Каруана перед матчем с Непомнящим проиграл Накамуре
Американец Фабиано Каруана проиграл соотечественнику Хикару Накамуре на шахматном турнире претендентов.
Ранее российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в восьмом туре турнира.
Таким образом, Непомнящий упрочил лидерство на турнире, набрав 6 очков. Ближайший преследователь россиянина — Каруана — имеет 5 очков.
В следующем туре российский шахматист сыграет как раз с американцем.
Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.
Новости