Каруана перед матчем с Непомнящим проиграл Накамуре

Американец Фабиано Каруана проиграл соотечественнику Хикару Накамуре на шахматном турнире претендентов.

Ранее российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в восьмом туре турнира.

Таким образом, Непомнящий упрочил лидерство на турнире, набрав 6 очков. Ближайший преследователь россиянина — Каруана — имеет 5 очков.

В следующем туре российский шахматист сыграет как раз с американцем.

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.