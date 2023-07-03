Карпов заявил, что ВАР затруднит жизнь шахматистам

12-й чемпион мира Анатолий Карпов высказался о внедрении системы ВАР в шахматах.

«Думаю, толку от этого [ВАР] будет немного. Только затруднит жизнь шахматистам. Вообще, я не обращаю внимания на то, что делает ФИДЕ, уже давно, со времен Илюмжинова», — приводит ТАСС слова Карпова.

3 июля стало известно, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) планирует ввести ВАР на соревнованиях под эгидой организации. Отмечалось, что система видеопомощи арбитров будет внедрена на молодежном чемпионате Западной Азии.