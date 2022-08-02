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Карпов считает, что Карлсен хочет больше денег за участие в матче за шахматную корону

Анна Горшкова
Корреспондент
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12-й чемпион мира Анатолий Карпов считает, что норвежец Магнус Карлсен хочет больше денег за участие в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Я не уверен, что Ян и Динь будут играть. Мне кажется, Карлсен вспомнил историю Роберта Фишера и играет на нервах у мира. Думаю, он хочет больше денег. Кирсан Илюмжинов же очень низко опустил призовые планки, притом что доллар ослаб. Сейчас не Илюмжинов, а Дворкович, и что-то меняется в лучшую сторону, но натворили очень много», — приводит слова Карпова ТАСС.

20 июля норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

Согласно регламенту, в связи с отказом Карлсена Непомнящему предстоит провести матч за титул с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. С тех пор 31-летний норвежец защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина (2016) и Непомнящего (2021).

Источник: https://tass.ru/sport/15370199
Валерий Непомнящий
Анатолий Карпов
Магнус Карлсен
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