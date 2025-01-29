Карпов — о допуске юношеских сборных России и Белоруссии: «В FIDE взялись за ум»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение Международной шахматной федерации (FIDE) допустить юношеские сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах.

«Хорошо, что за ум взялись и допустили юношеские команды. Я вообще не понимаю, почему эта безумная идея отстранить сборные России и Белоруссии пришла кому-то в голову. Надо выгнать политику из спорта и допустить все наши команды», — цитирует Карпова ТАСС.

24 января FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. К командным соревнованиям также допущены шахматисты из России и Белоруссии с ограниченными возможностями здоровья.