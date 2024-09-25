Карпов — о требованиях НОК Украины: «Безобразие по отношению к детям и шахматам»

Экс-чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов прокомментировал просьбу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины к МОК не допускать детей до 12 лет из России и Белоруссии к турнирам под флагами своих стран.

«Конечно, такое обращение НОК Украины ни в коем случае нельзя приветствовать. То, что это полное безобразие по отношению к детям и шахматам, это очевидно. Как на это реагировать — надо просто не обращать на них внимания. Вот и все», — приводит слова Карпова РИА «Новости».

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран к командным соревнованиям.