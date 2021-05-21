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Карпов — о своей коллекции: «Самая дорогая марка стоит больше ста тысяч евро»

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Анатолий Карпов. Фото «СЭ»
Анатолий Карпов. Фото «СЭ»
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Один из величайших шахматистов в истории, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов накануне юбилея (23 мая Карпову исполняется 70 лет) рассказал в интервью «СЭ» о своей коллекции марок.

— У вас фантастическая коллекция марок, одна из лучших в мире. Какая марка самая древняя?

— 1849 год, «Черный пенни» с профилем королевы Виктории. Первая марка, выпущенная в Великобритании. Есть у меня и первая марка Российской империи, это 1858 год.

Меня часто спрашивают, с чего началась коллекция. В семь лет первую марку подарил двоюродный брат. Серия «40 лет РККА», нарисованы летчик, танкист и пехотинец. Вручил со словами: «Ты же летчиком мечтаешь стать. Вот он, смотри...» Но серьезно начал собирать марки, когда уже был постарше.

— Самая дорогая марка из вашей коллекции?

— Бельгийское Конго с перевернутым центром. Изображен кораблик. Марка высокого номинала — 10 франков, 1909 года. Таких в мире всего четыре. Сейчас стоит больше ста тысяч евро.

— Самое памятное предложение продать марки?

— Такие идеи забрасывают регулярно. Всем отвечаю: «Нет! Даже не обсуждается!» Я развиваю коллекцию, получаю удовольствие. Дубликаты еще могу продать. А что-то ценное — исключено. Просто не вижу смысла.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Анатолия Карпова читайте здесь

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