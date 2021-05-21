Один из величайших шахматистов в истории, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов накануне юбилея (23 мая Карпову исполняется 70 лет) рассказал в интервью «СЭ» о самой короткой и самой длинной партии в своей карьере.

— Самая короткая ваша партия?

— В 1968-м в командном чемпионате Советского Союза обыграл эстонского шахматиста за 11 ходов. Он сдался, когда понял, что теряет слона.

Но однажды и я оказался в похожей ситуации. На турнире в Голландии встречался с американцем Ларри Кристиансеном. Я долго туда добирался, немножко опоздал, всё в суматохе. В дебюте делаю ход. Гроссмейстеры начинают обсуждение: «О, как здорово! Слушай, в этом варианте еще никто такую идею не применял...»

А ход оказался банальным зевком. Но ни я, ни они этого не заметили. Куриная слепота! А Ларри увидел, сделал ответный ход, и я потерял фигуру. Пришлось сдаться на 12-м ходу.

— Самая длинная ваша партия?

— Это с Корчным в Багио, пятая партия. Рекордная по продолжительности в матчах на первенство мира. Играли три дня, 16 с половиной часов. Закончилось все патом, который возник на доске после 124-го хода Корчного. В современных шахматах такое уже невозможно.

— Самая короткая ничья?

— Последний тур часто превращается в формальность, если к тому моменту ты гарантировал себе первое место. Предлагаешь ничью — соперник с радостью соглашается. Дальше пять-шесть ходов — и подписываете бланки.

(Александр Кружков)

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