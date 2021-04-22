Карпов, Авербах и Спасский награждены Золотым знаком ФШР

Состоялось заочное заседание наблюдательного совета ФШР. В повестку дня вошло утверждение проекта положения о Золотом знаке Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». Все члены наблюдательного совета проголосовали «за».

Наблюдательный совет решил наградить Золотым знаком многократного чемпиона мира, депутата Государственной думы РФ, вице-президента ФШР Анатолия Карпова, старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха, 10-го чемпиона мира Бориса Спасского, а также выдающихся тренеров — Бориса Постовского, при котором сборная России четырежды выигрывала Всемирные шахматные олимпиады и чемпионат мира-1997, и заслуженного мастера спорта СССР Людмилу Белавенец, воспитавшую многих сильных гроссмейстеров.

Согласно Уставу ФШР, Федерация шахмат России имеет право учреждать в соответствии с действующим законодательством РФ награды, почетные звания, медали и знаки отличия. Золотой знак Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» устанавливается с целью поощрения и морального стимулирования спортсменов, тренеров, специалистов вида спорта шахматы, а также представителей органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций и объединений, творческой интеллигенции, средств массовой информации и иных лиц и является формой признания особых личных заслуг по развитию и популяризации вида спорта шахматы в Российской Федерации.

(Этери Кублашвили)