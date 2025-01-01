Карлсен: «Мне очень приятно разделить золото ЧМ по блицу с Непомнящим»

Норвежский шахматист Магнус Карлсен заявил, что ему приятно разделить победу на чемпионате мира по блице с россиянином Яном Непомнящим.

«Мне очень приятно разделить золото с Непомнящим. Это был длинный день. Мы сыграли много партий. Мы могли бы продолжать играть... Но разделить победу было правильным решением. Думаю, люди понимали, что мы и устали, и нервничали. Кому-то понравится это решение, кому-то нет. Так уж сложилось», — приводит слова Карлсена VG.

В финале ЧМ по блицу шахматисты не выявили победителя после четырех партий. После этого состоялись три дополнительные партии, которые завершились вничью. В итоге Карлсен предложил присвоить чемпионской титул обоим игрокам.