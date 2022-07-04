Карлсен за две недели должен принять решение по матчу за шахматную корону с Непомнящим

Генеральный директор Международной шахматной Федерации (FIDE) Эмиль Сутовский назвал крайний срок, до которого действующий чемпион мира Магнус Карлсен должен огласить свое окончательное решение относительно матча за мировую шахматную корону против Яна Непомнящего.

«Никакого официального дедлайна не установлено. Я бы сказал, что мы примем решение примерно 20 июля — в Международный день шахмат», — цитирует Сутовского Chess.com.

Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и получил право сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира.

В 2021 году Карлсен уже встречался с Непомнящим в матче за мировую шахматную корону и одержал победу. Норвежец удерживает титул с 2013 года.