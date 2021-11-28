Карлсен: «Я сделал несколько ужасных ходов в третьей партии»

Норвежец Магнус Карлсен считает, что сделал несколько ужасных ходов в третьей партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Я сделал несколько довольно ужасных ходов, но все в итоге получилось достаточно хорошо», — цитирует слова Карлсена РЕН ТВ.

Четвертая партия состоится во вторник, в понедельник у шахматистов запланирован день отдыха. Всего в матче за звание чемпиона мира по шахматам 14 партий.