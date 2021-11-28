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Карлсен: «Я сделал несколько ужасных ходов в третьей партии»

28 ноября, 22:58
Магнус Карлсен. Фото AFP
Магнус Карлсен. Фото AFP
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Норвежец Магнус Карлсен считает, что сделал несколько ужасных ходов в третьей партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Я сделал несколько довольно ужасных ходов, но все в итоге получилось достаточно хорошо», — цитирует слова Карлсена РЕН ТВ.

Четвертая партия состоится во вторник, в понедельник у шахматистов запланирован день отдыха. Всего в матче за звание чемпиона мира по шахматам 14 партий.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/909093-shakhmatist-karlsen-ia-sdelal-neskolko-uzhasnykh-khodov-v-tretei-partii

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры