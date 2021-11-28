Карлсен: «Я сделал несколько ужасных ходов в третьей партии»
28 ноября, 22:58
Норвежец Магнус Карлсен считает, что сделал несколько ужасных ходов в третьей партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.
«Я сделал несколько довольно ужасных ходов, но все в итоге получилось достаточно хорошо», — цитирует слова Карлсена РЕН ТВ.
Четвертая партия состоится во вторник, в понедельник у шахматистов запланирован день отдыха. Всего в матче за звание чемпиона мира по шахматам 14 партий.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/909093-shakhmatist-karlsen-ia-sdelal-neskolko-uzhasnykh-khodov-v-tretei-partii
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю