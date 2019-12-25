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Карлсен ставит задачу победить на ЧМ по рапиду и блицу в Москве

22:09
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен ставит перед собой самые высокие задачи на чемпионатах мира по рапиду и блицу в Москве.

— Мне сложно ответить, какое соревнование для меня важнее. Я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи, задачи победить. Предстоящие турниры — не исключение, — цитирует Карлсена ТАСС.

Мне нравится и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Где лучше побеждать? Это уже значения не имеет.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут с 26 по 30 декабря. В них примут участие более 250 шахматистов, включая Левона Ароняна (Армения), Аниша Гири (Голландия), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Хикару Накамуру (США), Максима Вашье-Лаграва (Франция), Владислава Артемьева (Россия), а также 14-го чемпиона мира Владимира Крамника (Россия), в январе объявившего об окончании профессиональной карьеры.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7424921

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