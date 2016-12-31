01:54 31 декабря 2016 | ШАХМАТЫ

Карлсен раньше времени покинул церемонию награждения на ЧМ по блицу

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Норвежец Магнус Карлсен, проигравший титул чемпиона мира по блицу россиянину Сергею Карякину, в негодовании покинул церемонию награждения, сообщает NRK. Когда на него сыпался дождь из конфетти, он махнул рукой и ушел. 

Напомним, что перед последним туром Карлсен лидировал и опережал своего бывшего соперника в матче за мировую шахматную крону на полбалла. Однако в последнем поединке Карлсен не смог выиграть у венгра Петера Леко. Карякин же выиграл у грузина Баадура Джобавы и сравнялся с Карлсеном по очкам, однако опередил его по дополнительным показателям.

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КОММЕНТАРИИ (28)
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Упёртый русский

Так то Со очень неплох. Нашего Непомнящего черными на Олимпиаде в решающей партии обыграл, а Ян шел с высочайшим результатом. Два супера последних выиграл. А как Гарри в блиц драл? (уверенно, был в этом единственным из молодежи...) Очень, очень опасен. Претендент. Не видно, чем тот же Каруана его сейчас сильнее.

21:14 31 декабря 2016

outz

Senot outz, как в твоём списке оказался Со? ===================== Авансом) Может быть, не прямо сейчас, но в перспективе вижу его среди сильнейших, способных поконкурировать за титулы. А так-то Карякин и Каруана, конечно.

21:03 31 декабря 2016

Senot

outz, как в твоём списке оказался Со?

17:40 31 декабря 2016

ЮКИ

зарвавшийся салабон явно Не в ладах с правилами хорошего тона!что взять с норвега,который вырос в диких лесах скандинавии!?эвропа,однако...

13:58 31 декабря 2016

smart86

@старожил о какой дележке речь? мы турнир разрядников смотрели что ли, где важен только процент набранных очков? нет, тут была борьба за титул. карлсен третий в рапиде и второй в блице. все, вопрос закрыт. в обоих случаях ниже наших гроссов, кстати. безусловно, норвежец - это мегауровень, кто спорит. но уверен, что он приезжал не за "дележкой". да и нервишки ему подлечить стоит. хотя тут на лицо недостаток социализации скорее. повторюсь набрать такое же количество очков =/= выиграть титул

13:48 31 декабря 2016

vernon s

Сегодня Карякин на коне. А победитель мог и не заметить, кто там сбегает с церемонии награждения.

13:46 31 декабря 2016

outz

Старожил футбола Карякин не является прямым конкурентом Карлсену ======================================= Ну, эт вы хватанули. Как это не является? Кто из мирового топа гроссмейстеров явно и очевидно сильнее Сергея? Никто. Карякин, Каруана, Со, Накамура - примерно в равной степени каждый может претендовать на матч за шахматную корону. Да и Владимира Борисовича Крамника я бы не стал списывать со счетов, несмотря на то, что он существенно старше большинства конкурентов. Ну и молодёжь ещё, которая не достигла своего максимума - Гири, Непомнящий. Сейчас вообще очень много личностей, способных претендовать на высшие достижения. Кроме самого Магнуса, особо никого выделить нельзя.

13:37 31 декабря 2016

Старожил футбола

Карлсен выступил лучше всех: поделил 1 место в рапиде + 1 место в блице! Чему тут радоваться и злорадствовать? В сумме он был сильнее и Карякина: Сергей катастрофически провалил рапид. Зевок Карлсона в партии с Карякиным дал преймущество Сергею... Можно порадоваться за Сергея, но без наездов на Магнуса. К сожалению, Карякин не является прямым конкурентом Карлсену (ну, 4-5 в ряду кандидатов). А о превосходстве Карякина над Магнусом просто очень рано говорить... Дай Бог, Карякин снова станет кандидатом!

13:08 31 декабря 2016

васятка

PitersS вот вы вроде обычно умные вещи пишете,а сейчас зачем так,при чем тут тщеславие организаторов? Почему когда наши хоккеисты ушли со льда это плохо(а это и правда плохо),а беднягу шахматиста тщеславные устроители заставляют стоять?

12:38 31 декабря 2016

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

и этого неуравновешенного посона наш сектант любитель срамтаков не смог уделать, когда надо было? печально...

12:14 31 декабря 2016

PitersS

Хотел бы я быть на месте Карлсена, а не вас, его поучающих.Своими поучениями вы еще более неадекватны, чем он во время награждения. Карлсен не хочет быть куклой, которой организаторы двигают для своего тщеславия. Тут никто и первенство водокачки не проигрывал, а учат, как надо это уметь.

11:40 31 декабря 2016

Jean4

Слабак =)))))))

11:24 31 декабря 2016

Упёртый русский

Выдержки и хладнокровия у Магнуса до сих пор нет. Вообще, он сильно похож на Бобби Фишера, тот тоже не умел до 70 года достойно проигрывать. Потом после 75 вообще перестал играть, чтобы не проигрывать. А закончил он совсем плохо. Как то будет у Магнуса?

10:39 31 декабря 2016

wowaizrostowa73

как обидевшейся ребёнок повёл себя, расплакался бы ещё

10:15 31 декабря 2016

saber1

Просто он недоделанный немного)

10:15 31 декабря 2016

Levbereg

Гении практически все странно себя ведут в некоторых ситуациях.

10:08 31 декабря 2016

SportsMan

Он ещё молод, тяжело воспринимает поражения ) да их и не так много чтобы привыкнуть. Не стоит осуждать, со стороны всегда всё кажется проще.

09:26 31 декабря 2016

bvp

Так нельзя себя вести, он все-таки уже вышел из детского возраста.

09:16 31 декабря 2016

честный человечишко

Карлсен как обама. Проигрывать не умеет...

09:10 31 декабря 2016

behemothus hippo

mittiy2 "Не выиграл, не означает что проиграл:)" Они поправили. Молодцы, оперативно.))))

08:37 31 декабря 2016

mittiy2

Не выиграл, не означает что проиграл:)

08:14 31 декабря 2016

behemothus hippo

saiga 02:31 Там ошибка в том, что Карлсен сыграл вничью с Леко, а не проиграл. Получилась ничья, равносильная поражению.

06:58 31 декабря 2016

muzsolini

Недилетанту saiga - победитель только один, и по доп.показателям это Карякин. Это во первых. А во вторых, Карстен - это хто вообще?

06:47 31 декабря 2016

muzsolini

Да на публику играет, видно же. Чтобы о нём побольше говорили. Мир сейчас такой, медийный.

06:45 31 декабря 2016

sp2012

Карлсена опустили немного,нервы у скандинава не железные!!

05:35 31 декабря 2016

zukunft

Saiga.......да уж

02:35 31 декабря 2016

saiga

Делитанту на сайте "С-Э". Если Корякин перед последним туром отставал по полбалла (?) (в шахматах нет баллов, а только набранные очки) и выиграл, а Карстен проиграл, то у россиянина должно быть на 0,5 очка больше в итоге. В шахматах победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка и поражение - 0 очков. Это неспорт-кибер, надо спорт знать и любить.

02:31 31 декабря 2016

spetrov

Слабак! (с, "В бой идут одни старики")

02:06 31 декабря 2016

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