Карлсен раньше времени покинул церемонию награждения на ЧМ по блицу

Норвежец Магнус Карлсен, проигравший титул чемпиона мира по блицу россиянину Сергею Карякину, в негодовании покинул церемонию награждения, сообщает NRK. Когда на него сыпался дождь из конфетти, он махнул рукой и ушел.
Напомним, что перед последним туром Карлсен лидировал и опережал своего бывшего соперника в матче за мировую шахматную крону на полбалла. Однако в последнем поединке Карлсен не смог выиграть у венгра Петера Леко. Карякин же выиграл у грузина Баадура Джобавы и сравнялся с Карлсеном по очкам, однако опередил его по дополнительным показателям.
Упёртый русский
Так то Со очень неплох. Нашего Непомнящего черными на Олимпиаде в решающей партии обыграл, а Ян шел с высочайшим результатом. Два супера последних выиграл. А как Гарри в блиц драл? (уверенно, был в этом единственным из молодежи...) Очень, очень опасен. Претендент. Не видно, чем тот же Каруана его сейчас сильнее.
21:14 31 декабря 2016
outz
Senot outz, как в твоём списке оказался Со? ===================== Авансом) Может быть, не прямо сейчас, но в перспективе вижу его среди сильнейших, способных поконкурировать за титулы. А так-то Карякин и Каруана, конечно.
21:03 31 декабря 2016
Senot
outz, как в твоём списке оказался Со?
17:40 31 декабря 2016
ЮКИ
зарвавшийся салабон явно Не в ладах с правилами хорошего тона!что взять с норвега,который вырос в диких лесах скандинавии!?эвропа,однако...
13:58 31 декабря 2016
smart86
@старожил о какой дележке речь? мы турнир разрядников смотрели что ли, где важен только процент набранных очков? нет, тут была борьба за титул. карлсен третий в рапиде и второй в блице. все, вопрос закрыт. в обоих случаях ниже наших гроссов, кстати. безусловно, норвежец - это мегауровень, кто спорит. но уверен, что он приезжал не за "дележкой". да и нервишки ему подлечить стоит. хотя тут на лицо недостаток социализации скорее. повторюсь набрать такое же количество очков =/= выиграть титул
13:48 31 декабря 2016
vernon s
Сегодня Карякин на коне. А победитель мог и не заметить, кто там сбегает с церемонии награждения.
13:46 31 декабря 2016
outz
Старожил футбола Карякин не является прямым конкурентом Карлсену ======================================= Ну, эт вы хватанули. Как это не является? Кто из мирового топа гроссмейстеров явно и очевидно сильнее Сергея? Никто. Карякин, Каруана, Со, Накамура - примерно в равной степени каждый может претендовать на матч за шахматную корону. Да и Владимира Борисовича Крамника я бы не стал списывать со счетов, несмотря на то, что он существенно старше большинства конкурентов. Ну и молодёжь ещё, которая не достигла своего максимума - Гири, Непомнящий. Сейчас вообще очень много личностей, способных претендовать на высшие достижения. Кроме самого Магнуса, особо никого выделить нельзя.
13:37 31 декабря 2016
Старожил футбола
Карлсен выступил лучше всех: поделил 1 место в рапиде + 1 место в блице! Чему тут радоваться и злорадствовать? В сумме он был сильнее и Карякина: Сергей катастрофически провалил рапид. Зевок Карлсона в партии с Карякиным дал преймущество Сергею... Можно порадоваться за Сергея, но без наездов на Магнуса. К сожалению, Карякин не является прямым конкурентом Карлсену (ну, 4-5 в ряду кандидатов). А о превосходстве Карякина над Магнусом просто очень рано говорить... Дай Бог, Карякин снова станет кандидатом!
13:08 31 декабря 2016
васятка
PitersS вот вы вроде обычно умные вещи пишете,а сейчас зачем так,при чем тут тщеславие организаторов? Почему когда наши хоккеисты ушли со льда это плохо(а это и правда плохо),а беднягу шахматиста тщеславные устроители заставляют стоять?
12:38 31 декабря 2016
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
и этого неуравновешенного посона наш сектант любитель срамтаков не смог уделать, когда надо было? печально...
12:14 31 декабря 2016
PitersS
Хотел бы я быть на месте Карлсена, а не вас, его поучающих.Своими поучениями вы еще более неадекватны, чем он во время награждения. Карлсен не хочет быть куклой, которой организаторы двигают для своего тщеславия. Тут никто и первенство водокачки не проигрывал, а учат, как надо это уметь.
11:40 31 декабря 2016
Jean4
Слабак =)))))))
11:24 31 декабря 2016
Упёртый русский
Выдержки и хладнокровия у Магнуса до сих пор нет. Вообще, он сильно похож на Бобби Фишера, тот тоже не умел до 70 года достойно проигрывать. Потом после 75 вообще перестал играть, чтобы не проигрывать. А закончил он совсем плохо. Как то будет у Магнуса?
10:39 31 декабря 2016
wowaizrostowa73
как обидевшейся ребёнок повёл себя, расплакался бы ещё
10:15 31 декабря 2016
saber1
Просто он недоделанный немного)
10:15 31 декабря 2016
Levbereg
Гении практически все странно себя ведут в некоторых ситуациях.
10:08 31 декабря 2016
SportsMan
Он ещё молод, тяжело воспринимает поражения ) да их и не так много чтобы привыкнуть. Не стоит осуждать, со стороны всегда всё кажется проще.
09:26 31 декабря 2016
bvp
Так нельзя себя вести, он все-таки уже вышел из детского возраста.
09:16 31 декабря 2016
честный человечишко
Карлсен как обама. Проигрывать не умеет...
09:10 31 декабря 2016
behemothus hippo
mittiy2 "Не выиграл, не означает что проиграл:)" Они поправили. Молодцы, оперативно.))))
08:37 31 декабря 2016
mittiy2
Не выиграл, не означает что проиграл:)
08:14 31 декабря 2016
behemothus hippo
saiga 02:31 Там ошибка в том, что Карлсен сыграл вничью с Леко, а не проиграл. Получилась ничья, равносильная поражению.
06:58 31 декабря 2016
muzsolini
Недилетанту saiga - победитель только один, и по доп.показателям это Карякин. Это во первых. А во вторых, Карстен - это хто вообще?
06:47 31 декабря 2016
muzsolini
Да на публику играет, видно же. Чтобы о нём побольше говорили. Мир сейчас такой, медийный.
06:45 31 декабря 2016
sp2012
Карлсена опустили немного,нервы у скандинава не железные!!
05:35 31 декабря 2016
zukunft
Saiga.......да уж
02:35 31 декабря 2016
saiga
Делитанту на сайте "С-Э". Если Корякин перед последним туром отставал по полбалла (?) (в шахматах нет баллов, а только набранные очки) и выиграл, а Карстен проиграл, то у россиянина должно быть на 0,5 очка больше в итоге. В шахматах победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка и поражение - 0 очков. Это неспорт-кибер, надо спорт знать и любить.
02:31 31 декабря 2016
spetrov
Слабак! (с, "В бой идут одни старики")
02:06 31 декабря 2016