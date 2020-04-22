Карлсен победил Каруану и возглавил таблицу онлайн-турнира

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен победил Фабиано Каруану в третьем туре собственного шахматного супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Партии проходят в режиме онлайн.

Карлсен победил Каруану в четырех партиях с общим счетом 3:1.

На счету Карлсена 8 очков, он единолично возглавил таблицу. Вторым с 7 очками идет Хикару Накамура, который сегодня победил Алирезу Фируджу — 3,5:0,5.

Каруану замыкает тройку с 5 очками. Максим Вашье-Лаграв и Дин Лижэнь набрали по 4 очка, россиянин Ян Непомнящий — 2, Фируджа и Аниш Гири очков не набрали.