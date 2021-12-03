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Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за мировую корону

3 декабря, 23:15
Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего.
Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего.
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Норвежец Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Непомнящий играл черными фигурами.

Первые пять партии между 31-летним россиянином и 30-летним норвежцем завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии становится — 3,5:2,5 в пользу чемпиона.

Завтра, 4 декабря, гроссмейстеры сыграют 7 партию. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий. В случае ничьей победитель определится на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры