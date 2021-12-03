Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за мировую корону

Норвежец Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Непомнящий играл черными фигурами.

Первые пять партии между 31-летним россиянином и 30-летним норвежцем завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии становится — 3,5:2,5 в пользу чемпиона.

Завтра, 4 декабря, гроссмейстеры сыграют 7 партию. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий. В случае ничьей победитель определится на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.