Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за мировую корону
3 декабря, 23:15
Норвежец Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Непомнящий играл черными фигурами.
Первые пять партии между 31-летним россиянином и 30-летним норвежцем завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии становится — 3,5:2,5 в пользу чемпиона.
Завтра, 4 декабря, гроссмейстеры сыграют 7 партию. Начало — в 15:30 по московскому времени.
Матч за шахматную корону состоит из 14 партий. В случае ничьей победитель определится на тай-брейке.
Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры
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