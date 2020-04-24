Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Шахматы

Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в четвертом туре онлайн-супертурнира

21:18
Магнус Карлсен. Фото AFP
Магнус Карлсен. Фото AFP
Теги:

Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен обыграл француза Максима Вашье-Лаграва со счетом 2,5:1,5 в матче четвертого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в онлайн режиме на сайте Chess24.

Норвежец с 11 очками сохранил лидерство в турнирной таблице.

В параллельной игре американец Фабиано Каруана оказался сильнее иранца Алирезу Фирузджу (3:1).

Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов. Победителю Magnus Carlsen Invitational достанется 70 тысяч.

Шахматы: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир