Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в четвертом туре онлайн-супертурнира
21:18
Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен обыграл француза Максима Вашье-Лаграва со счетом 2,5:1,5 в матче четвертого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в онлайн режиме на сайте Chess24.
Норвежец с 11 очками сохранил лидерство в турнирной таблице.
В параллельной игре американец Фабиано Каруана оказался сильнее иранца Алирезу Фирузджу (3:1).
Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов. Победителю Magnus Carlsen Invitational достанется 70 тысяч.
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