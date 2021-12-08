Карлсен: «Ничья — отличный результат для меня, учитывая, что осталось так мало партий»
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.
«Ничья — отличный результат для меня, учитывая, что осталось так мало партий, — приводит слова Карлсена «Чемпионат». — Я думаю, что мой соперник будет пытаться выиграть белым цветом, поэтому ничья сейчас меня устраивает, это очевидно. Не ожидал, что Ян будет играть Русскую партию, ждал более агрессивных продолжений. Если бы я играл более внимательно и терпеливо, то мог бы получить какое-то минимальное преимущество, но это было бы нужнее мне при другой ситуации в матче».
После 10-и партии Непомнящий уступает со счетом 3,5:6,5. Матч за шахматную корону в Дубае состоит из 14 партий.
11-я партия пройдет в пятницу, 10 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/other/news-4538511-karlsen-priznalsya-chto-dovolen-nichej-v-10-j-partii-matcha-za-shahmatnuyu-koronu-s-nepomnyaschim.html
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