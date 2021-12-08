Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Ничья — отличный результат для меня, учитывая, что осталось так мало партий, — приводит слова Карлсена «Чемпионат». — Я думаю, что мой соперник будет пытаться выиграть белым цветом, поэтому ничья сейчас меня устраивает, это очевидно. Не ожидал, что Ян будет играть Русскую партию, ждал более агрессивных продолжений. Если бы я играл более внимательно и терпеливо, то мог бы получить какое-то минимальное преимущество, но это было бы нужнее мне при другой ситуации в матче».

После 10-и партии Непомнящий уступает со счетом 3,5:6,5. Матч за шахматную корону в Дубае состоит из 14 партий.

11-я партия пройдет в пятницу, 10 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.