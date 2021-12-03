4 декабря в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет седьмую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Начало — в 15:30 по московскому времени. Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Первые пять партий между 31-летним россиянином и 30-летним норвежцем завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии — 3,5:2,5 в пользу чемпиона. В шестой партии, 3 декабря, Карлсен обыграл Непомнящего, который играл черными фигурами.

4 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий