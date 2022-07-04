Карлсен и Дворкович 40 минут обсуждали возможное изменение формата матча за шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен 3 июля провели встречу по поводу изменения формата матча за мировую шахматную корону, утверждает El Pais.

По данным источника, переговоры длились на протяжении 40 минут, обе стороны не стали комментировать беседу. Дворкович и Карлсен, скорее всего, смогли договориться.

Карлсен ранее сообщал, что формат должен быть изменен. Он считает, что он не может состоять только из классических партий.

Ранее Ян Непомнящий стал победителем турнира претендентов. Он стал первым шахматистом в истории, которому удалось одержать победу в турнире два раза подряд.