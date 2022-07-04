Карлсен хочет сыграть за шахматную корону с Непомнящим в формате трех сетов

«СЭ» стало известно, при каких раскладах 16-й чемпион мира Магнус Карлсен готов на свою пятую защиту титула с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Норвежец предложил ФИДЕ провести матч за мировую шахматную корону по аналогии с большим теннисом, разделив его на три сета. В каждом сете играется по четыре партии в классику. Если по их итогам будет зафиксирована ничья, то гроссмейстеры играют тай-брейк — четыре партии в рапид. Если и после этого победитель не будет выявлен, то будут сыграны еще две блиц-партии.

Если по итогам двух сетов будет зафиксирована ничья (1:1), то играется решающий третий сет (по тем же правилам). Таким образом, Магнус может защитить или потерять титул всего в восьми партиях в классику. Или, действительно, фанаты шахмат смогут увидеть зарубу, когда Карлсен и Непомнящий будут биться за победу в сете в быстрые шахматы. По мнению норвежца, такой формат придаст чемпионскому матчу новый импульс и поможет привлечь новую аудиторию и спонсоров.

Эти изменения могут быть приняты 7 августа на конгрессе ФИДЕ в индийском Ченнаи. Если идея Карлсен не будет одобрена, то он может отказаться от матча. Тогда соперником Непомнящего станет Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов-2022.