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Сегодня, 09:54

Карлсен досрочно стал победителем финального турнира Champions Chess Tour

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в ночь на 20 ноября досрочно стал победителем финального турнира серии Champions Chess Tour.

В предпоследнем, шестом туре норвежец выиграл у индийца Рамешбабу Прагнанандху со счетом 2,5:0,5. Карлсен набрал 17 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя. На второй позиции идет американец Уэсли Со (12 очков), на третьем — поляк Яна-Кшиштоф Дуда (10 очков).

В заключительном туре, который состоится в воскресенье, Карлсен сыграет с Дудой, Со — с Анишем Гири из Нидерландов.

В серии принимали участие россияне Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев и Александра Костенюк, которые не сумели выйти в финальный турнир.

Champions Chess Tour — серия из девяти турниров, которая стартовала 19 февраля. Общий призовой фонд соревнований — 1,6 миллиона долларов.

Магнус Карлсен
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