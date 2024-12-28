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Сегодня, 14:54

Карлсен дал интервью для норвежского телеканала в шортах

Камила Абдурахманова
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен дал интервью для норвежского телеканала, будучи в шортах, сообщает VGTV.

Ранее ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах и после штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Источник: VGTV
Шахматы
Магнус Карлсен
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