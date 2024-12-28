Карлсен дал интервью для норвежского телеканала в шортах

Норвежский шахматист Магнус Карлсен дал интервью для норвежского телеканала, будучи в шортах, сообщает VGTV.

Ранее ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах и после штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.