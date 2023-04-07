Как выглядит игровой зал матча за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

До конца апреля мир узнает имя 17-го чемпиона мира по шахматам. Им станет победитель матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, который пройдет в Астане. В случае ничьей по итогам 14 партий в классику гроссмейстеры сыграют тай-брейк 30 апреля.

Первая партия запланирована на воскресенье, 9 декабря. А вот как выглядит игровой зал в одном из лучших отелей столицы Казахстана.

Игровой зал финала чемпионата мира по шахматам. Тимур Ганеев, Фото «СЭ»

Лаунж-зона для вип-зрителей. Тимур Ганеев, Фото «СЭ»