Как выглядит игровой зал матча за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем
До конца апреля мир узнает имя 17-го чемпиона мира по шахматам. Им станет победитель матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, который пройдет в Астане. В случае ничьей по итогам 14 партий в классику гроссмейстеры сыграют тай-брейк 30 апреля.
Первая партия запланирована на воскресенье, 9 декабря. А вот как выглядит игровой зал в одном из лучших отелей столицы Казахстана.
Игровой зал финала чемпионата мира по шахматам.
Тимур Ганеев, Фото «СЭ»
Лаунж-зона для вип-зрителей.
Тимур Ганеев, Фото «СЭ»
Зрительские места.
Тимур Ганеев, Фото «СЭ»
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