Шипов не считает Непомнящего фаворитом финала: «Новичок играет с профессионалом»

Гроссмейстер, известный шахматный комментатор Сергей Шипов оценил выход Яна Непомнящего в финал чемпионата мира по шахматам Фишера.

«Конечно, мы как болельщики, тренеры очень рады этому результату. Ян молодец, проявил характер. Матч начался очень тяжело, настроение было упадническое после первого поражения и после того, что во второй партии Ян стоял почти безнадежно, было ощущение, что матч покатится под горочку. Но потом Магнус начал ошибаться. Как это обычно бывает, слабость одного оборачивает силой другого. Ян собрался и приятно, что выдержала нервная система, потому что, когда счет был 2:1 в его пользу, в решающей четвертой партии игра Яна носила нервный характер. Было ощущение, что вот-вот чемпион отыграется. Но череда взаимных ошибок окончилась в нашу пользу, поэтому все очень довольны. Считаю, что полуфинальный матч-приятная пощечина для чемпиона мира, который как будто отказался защищать свой главный титул чемпионский. Думаю, что это отличный повод задуматься. Может, Магнус все-таки передумает, может, захочется соблюсти законность в шахматном мире и сыграть свой главный матч. Исторически его соперник обыграл. Думаю, что психологически для Магнуса это очень неприятно», — сказал Шипов «СЭ».

Также гроссмейстер оценил шансы Яна Непомнящего в финале.

«Что касается финала, то я думаю, что 55 процентов на 45 процентов в пользу Накамуры, у него огромный опыт игры в шахматы Фишера. Еще 15 лет назад в неофициальных турнирах он становился чемпионом, когда Ян еще не брался за шахматы Фишера. Так что можно сказать, что новичок играет с профессионалом, но новичок достаточно бодрый. Считаю Накамуру фаворитом», — добавил Шипов.

Чемпионат мира по шахматам Фишера проходит с 25 по 30 октября в Рейкьявике.