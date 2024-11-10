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Сегодня, 19:15

Исполнительный директор ФШР прокомментировал победы Гребнева и Кармановой на юношеском ЧМ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в интервью «СЭ» рассказал об удачном выступлении россиян на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

— Александр Васильевич, вы довольны итогами выступления россиян во Флорианополисе?

— Очень доволен.

— Чей результат больше всего удивил?

— Сложный вопрос. У каждой медали своя история. Если говорить про чемпионов, то, конечно, здорово выступил Алексей Гребнев. Да, он был рейтинг-фаворитом, но защитить титул в любом виде спорта сложнее, чем завоевать его первый раз. Плюс он очень уверенно шел по турниру, не дал усомниться в своей практической силе. Результат Дианы Хафизовой, которая обеспечила досрочную победу за тур до конца, заслуживает отдельного восхищения и аплодисментов. Ольга Карманова в предпоследнем туре неожиданно проиграла соотечественнице Марии Алексеенко. Пожалуй, это была ее самая неудачная партия на турнире. Но после такого фиаско Ольга нашла в себе силы и прекрасно провела последнюю партию. Буквально разгромила свою оппонентку за 24 хода. По остальным ребятам, завоевавшим медали, тоже могу сказать, что они играли блестяще. Это касается и Никиты Калинина, и Яны Жаповой, и Марии Власовой, и Галины Михеевой. Конкуренция была очень серьезная. В Бразилии были представители 62 стран, всего 520 участников.

— Гребневу и Кармановой пошел на пользу тот факт, что они приняли участие в своем дебютном суперфинале?

— Уверен в этом абсолютно. Выступление в Барнауле дало огромный толчок в их развитии. Они почувствовали, что такое взрослые шахматы во всех смыслах этого слова, и перенесли этот опыт на главный для них турнир в этом году.

Александр Ткачев. Защита титула Гребнева и успех Горячкиной. Интервью Александра Ткачева
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