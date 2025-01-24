Исполнительный директор ФШР прокомментировал допуск юношеских сборных до международных турниров

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о решении ФИДЕ допустить юношеские команды из России и Белоруссии, состоящих из нейтральных спортсменов до 18 лет и лиц с ОВЗ.

— Поздравляю с приятной новостью. Хотя мы ждали этого решения на Генассамблее ФИДЕ в Будапеште в конце сентября.

— Уточню. Мы ждали этого еще на Генассамблее в Ченнае в августе 2022 года. Однако нерешительность руководства ФИДЕ помешала решить этот вопрос сначала в Индии, затем — в Венгрии, где вопрос ставился максимально широко (Федерация шахмат Кыргызской Республики внесла в повестку дня вопрос о том, чтобы «восстановить в правах национальные федерации шахмат России и Белоруссии в полном объеме». — Прим. «СЭ»). Однако в любом случае это положительная новость. К Олимпиаде до 16 лет мы соберем очень приличный состав сборной. Напомню, что это два гроссмейстера — Иван Землянский и Савва Ветохин, Артем Усков, который очень близок к этому статусу. Могу назвать еще как минимум три-четыре фамилии. Совсем недавно они играли на Мемориале Марка Дворецкого. Из девушек на память сразу приходит Анна Шухман, которая провела очень успешный 2024 год.

— Олимпиада до 16 лет состоится в этому году?

— По моей информации, этот турнир запланирован в сентябре и пройдет в Китае (на сайте ФИДЕ не удалось найти этой информации. — Прим. «СЭ»).

— По возвращению национальной сборной надо ждать Генассамблею 2026 года? Или положительное решение может принять Совет ФИДЕ?

— Генассамблея может решить все. От переизбрания президента до закрытия организации, так как это главенствующий орган. Что касается Совета ФИДЕ, то именно он принял решение отстранить наши сборные. Почему бы ему не отменить свое же решение? В этом шаге я ничего незаконного не вижу. Сами приняли, сами и отменили. Очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время.