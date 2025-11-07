Шахматы
7 ноября 2025, 17:29

Исполнительный директор ФШР Ткачев — о победе сборной на Играх ШОС: «Шогджиев вновь дал нам повод обратиться в Книгу рекордов»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев подробно рассказал «СЭ» о победе сборной России на VII Играх стран Шанхайского сотрудничества (ШОС), которые прошли с 4 по 7 ноября в китайском Харбине.

Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман набрали 18 командных очков. Ближайший соперник — команда Китая отстала на 1 балл, третье место досталось шахматистам из Казахстана (13 очков).

«Сразу отмечу, в турнире принимали участие взрослые национальные команды. Этот факт делает победу нашей сборной уникальной, ведь мы направили в Харбин команду, средний возраст которой составил всего 14 лет. Это те самые наши восходящие звездочки, которые ранее победили на Олимпиаде (U-16) в Барранкилье, только выступающего на Кубке мира-2025 Ивана Землянского заменил Роман Шогджиев, — подчеркнул «СЭ» исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. — Соперники же выставили практически оптимальные составы национальных сборных (всего в турнире участвовало 11 команд из 9 стран). Например, рейтинг-фавориты из Китая были представлены шахматистами с рейтингом 2600+. В этих условиях наши спортсмены блестяще проявили себя, хотя для них это был первый опыт игры в составе национальной сборной России. Мои искренние поздравления ребятам и их наставнику Евгению Томашевскому.

Если говорить о персоналиях, то про каждого могу сказать теплые слова. Артем Усков показал лучший результат среди всех участников, набрав 8,5 из 10 очков. Анна Шухман выиграла решающую партию в матче с Китаем, которая позволила нашей сборной сравнять счет (2:2) и выиграть общий зачет. Савва Ветохин весь турнир достойно сражался на первой доске. Отдельно поздравляю Рому Шогджиева, который в возрасте 10 лет дебютировал за национальную сборную России. Это беспрецедентный случай в истории мировых шахмат! Рома вновь дал нам повод обратиться в Книгу рекордов. С большим удовлетворением отмечу: у российской национальной сборной яркое будущее. Мы продолжим целенаправленную работу по подготовке национальной команды и будем стремиться к новым победам.

Еще интересный момент: за последние шесть лет сборная России неизменно побеждает в командных соревнованиях, к которым имеет допуск. Надеюсь, что наша женская сборная, которая после длительного перерыва отправляется на чемпионат мира в Линарес, продолжит эту победную серию. Все наши ведущие девушки получили испанские визы, так что сыграем на ЧМ в оптимальном составе», — сказал Ткачев «СЭ».

Женский командный ЧМ пройдет с 17 по 24 ноября.

