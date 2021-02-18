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Илюмжинов назвал турнир в Москве кузницей величайших шахматистов

20:42

Бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов высоко оценил потенциал международного турнира Moscow Open. По его словам, на турнире в Москве впервые заявили о себе многие выдающиеся шахматисты.

«17 лет назад многие не верили в его будущее, думали — раз провели, два, а дальше заглохнем, — цитирует ТАСС Илюмжинова. — Но мы живы и здоровы, и сейчас это не просто турнир, он стал кузницей выдающихся, величайших шахматистов, — сказал Илюмжинов. — Можно перечислить много мастеров, которые прошли через этот турнир. Это один из центров международного шахматного движения, я думаю, он будет существовать вечно».

Moscow Open в 2021 году пройдет с 19 по 28 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10733999

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