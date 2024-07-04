Хоу Ифань о «Шахматных звездах»: «Совмещение игр с турниром для детей — прекрасная идея для развития»

Четырехкратная чемпионка мира по шахматам Хоу Ифань в разговоре с «СЭ» прокомментировала участие в турнире «Шахматные звезды».

— Как бы вы оценили состав участников турнира «Шахматные звезды»?

— Я впервые участвую в турнире. И конечно, состав участников очень сильный. Здесь есть и опытные игроки высокого уровня, и молодые, перспективные. Со многими из них мы уже играли ранее. Уверена, что на турнире будет много интересных партий. Отмечу, что совмещение игр с турниром для детей — это прекрасная идея для развития шахмат.

— Для вас важнее результат на турнире или сам процесс игры?

— Мне правда доставляет удовольствие сама игра, весь процесс турнира не менее важен, чем результат. Скажем, если выиграть партию просто за счет удачи, но плохого качества, то удовлетворения такая победа не принесет. Но результат тоже имеет значение — если бы вы проиграли много партий, то точно были бы расстроены. Шахматы — состязательный вид спорта, поэтому результаты тоже важны.

Гроссмейстер Владислав Артемьев выиграл турнир «Шахматные звезды», который прошел в Москве. Он стал первым на соревнованиях по блицу и рапиду.

Фестиваль «Шахматные звезды» проводится в Москве с 2022 года.