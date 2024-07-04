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Хоу Ифань: «После перехода ФШР в ACF уровень турниров в Азии вырастет»

Сергей Разин
корреспондент
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Четырехкратная чемпионка мира по шахматам Хоу Ифань прокомментировала переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Мы здесь касаемся исключительно спортивного аспекта, а не политического, и с этой точки зрения я очень рада участвовать в более конкурентных соревнованиях. После прихода ФШР в Азию уровень турниров, безусловно, вырастет. Но в целом за последние пять-десять лет уровень команд в Азии вырос. Индия, Узбекистан, Казахстан, другие страны — их уровень растет стремительно. Так что, думаю, это все хорошо для шахмат, и уверена, что сильных шахматных стран будет еще больше», — приводит слова Ифань ТАСС.

28 февраля 2023 года на генассамблее ACF в Абу-Даби был рассмотрен и утвержден переход ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF.

Источник: https://tass.ru/sport/21271219
Шахматы
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