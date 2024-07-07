Хоу Ифань: «Неучастие Карлсена в матчах за корону является потерей для шахмат»

Четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань заявила, что неучастие норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в матчах за мировую шахматную корону является потерей для этого вида спорта.

«Для шахмат неучастие Магнуса в матчах за шахматную корону — это, конечно, потеря. Но он не переживает, думаю. Я могу его понять очень хорошо. Сама была в похожей ситуации. Если он не получает удовольствия от этих матчей, ему надо делать то, что лучше для него», — приводит слова Ифань ТАСС.

Карлсен стал чемпионом мира по классическим шахматам в 2013 году. Норвежец четыре раза защищал титул.