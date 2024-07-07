Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:24

Хоу Ифань: «Неучастие Карлсена в матчах за корону является потерей для шахмат»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань заявила, что неучастие норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в матчах за мировую шахматную корону является потерей для этого вида спорта.

«Для шахмат неучастие Магнуса в матчах за шахматную корону — это, конечно, потеря. Но он не переживает, думаю. Я могу его понять очень хорошо. Сама была в похожей ситуации. Если он не получает удовольствия от этих матчей, ему надо делать то, что лучше для него», — приводит слова Ифань ТАСС.

Карлсен стал чемпионом мира по классическим шахматам в 2013 году. Норвежец четыре раза защищал титул.

Источник: ТАСС
Магнус Карлсен
0
Читайте также
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гроссмейстер скончался после инфаркта во время чемпионата Бангладеш по шахматам

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости