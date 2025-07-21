Гунина заявила, что сыграет в суперфинале чемпионата России

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина в интервью «СЭ» оценила свои шансы сыграть на командном ЧМ-2025 в ноябре.

«Пока я жду решения по «Большой швейцарке», которая пройдет в сентябре в Самарканде. Есть шансы, что получу приглашение в Узбекистан. Также обязательно сыграю в суперфинале чемпионата России. Там всегда собирается очень сильный состав, поэтому будет хороший смотр сил перед командным ЧМ.

В целом в этом году я неплохо играю в классику. Несмотря на проблемы со здоровьем (спортсменка болеет тяжелым системным аутоиммунным заболеванием — в 2023-м врачи подтвердили ей диагноз «волчанка». — Прим. «СЭ»), заняла седьмое место на чемпионате Азии, преодолела две стадии Кубка мира. Так что надеюсь, у меня будут шансы отобраться в команду и сыграть в Линаресе», — отметила Гунина.

В составе сборной России Валентина выиграла три Олимпиады, чемпионат мира-2017 и четыре чемпионата Европы.