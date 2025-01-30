Гунина стала советником президента Федерации шахмат Москвы

Шахматистка Валентина Гунина стала советником президента Федерации шахмат Москвы.

«Я стала советником президента московской федерации. Пытаюсь помочь привлечь спонсоров. Надеюсь, тот факт, что я топ-игрок, поможет привлечь инвесторов в шахматы. Сама в шоке, что я начала этим заниматься, но это очень интересно. Это не про политику, а про желание помочь», — цитирует Гунину ТАСС .

35-летняя Гунина является двукратной чемпионкой мира по блицу, трехкратной чемпионкой Европы по шахматам и пятикратной чемпионкой России.