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21 июля 2025, 16:45

Гунина считает, что женская сборная России будет бороться за медали ЧМ-2025

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина в интервью «СЭ» высказалась о решении совета ФИДЕ допустить женскую сборную России на ЧМ-2025, который пройдет в ноябре в Линаресе.

— Как восприняли новость о возвращении нашей сборной на ЧМ? Пусть и под флагом ФИДЕ.

— С одной стороны, такие разговоры ходили еще в прошлом году. С другой, уже как-то и не верилось, что у меня будет возможность сыграть за сборную на командном турнире. В глубине души надеялась на это, но думала, что шансы совсем призрачные. Поэтому я, конечно, очень рада. Да, пока без флага, но все понимают, какую страну мы представляем. Уже не первый год мы выступаем в нейтральном статусе на индивидуальных турнирах.

Очень жаль, что мы пропустили так много стартов после отстранения в начале 2022 года. Командные турниры — это не только возможность защищать честь страны, отличная атмосфера, но и возможность для шахматистов неплохо заработать. Львиную долю суммы на покупку квартиры я получила именно на командниках.

— Что скажете о силе нашей команды? Будет бороться за медали?

— По сравнению с 2021 годом у нас две потери. Но при этом у нас по-прежнему есть два игрока топ-10 (Александра Горячкина и Екатерина Лагно), Полина Шувалова совсем рядом. Есть и опытные ветераны, и совсем молодые талантливые девушки. Та же Анна Шухман в последние годы выступает очень здорово, ярко проявила себя на дебютном Кубке мира. Есть еще сильные молодые девушки. Так что у нас будет вполне конкурентоспособная команда. Однозначно будем бороться за медали.

Валентина Гунина.«Всегда мечтала сыграть в Линаресе». Гунина — о возвращении нашей сборной на командный ЧМ

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Валентина Гунина
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