Гунина — о фаворитах суперфиналов: «В обоих спокойно могут победить пять-шесть человек»

Двукратная чемпионка мира по блицу, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина в интервью «СЭ» отметила высокую конкуренцию в рамках суперфинала-2024.

— В прошлом году вы закончили суперфинал на втором месте, что позволило не отбираться в Барнаул через высшую лигу.

— Причем вырвала место в топ-2 у Полины Шуваловой и Ольги Баделько на самом финише (выиграла пять заключительных партий из шести. — Прим. «СЭ»). Пробиться через мясорубку высшей лиги было бы очень сложно. Наблюдала в этом году, какие там были баталии, и очень радовалась, что в Царском Селе мне удался такой классный финиш. Да и вообще я считаю, что любая медаль — это медаль. Бронза суперфинала тоже дорогого стоит. У нас самый сильный внутренний чемпионат среди женщин в мире.

— В этом году попадание в топ-3 будет считать успехом?

— Безусловно. Мне очень понравилось высказывание Аниша Гири, который в одном из супертурниров сказал, что кто-то здесь должен занять последнее место. Все сильные, но и среди них выявляется слабейший. Сегодня везет тебе, завтра — твоему сопернику. Это нормально для топ-уровня. Ты можешь быть правильно подготовлен к турниру, быть в отличной форме, но буквально одна-две партии могут все сломать.

— Кто фаворит в суперфинале у женщин и у мужчин?

— Могу сказать, что будет сложно тем, кто первый раз участвует в этом турнире. Нагрузка колоссальная, и отсутствие опыта может сказаться. Так что в обоих суперфиналах спокойно могут победить пять-шесть человек, — сказала Гунина «СЭ».

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