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21 июля 2025, 17:15

Гунина предположила, что мужской сборной России будет тяжело бороться за медали крупных турниров

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина в интервью «СЭ» подчеркнула, что вслед за женской сборной ФИДЕ вернет и мужскую к международным стартам.

«Да, безусловно. Уверена, что скоро допустят все наши сборные. Все-таки положительные примеры других международных спортивных федераций сыграли свою роль. За это им большое спасибо. Только вот потерь у нашей мужской команды гораздо больше, чем у женской. Очень многие наши ребята в расцвете сил решили выступать за другие сборные. Поэтому мужчинам будет очень непросто бороться за высокие места. Остается надеяться, что наши совсем юные таланты будут прибавлять семимильными шагами и занимать свои места в национальной команде уже в ближайшие годы», — рассказала Гунина.

Последний раз мужская сборная России играла на командном ЧМ в 2019 году и заняла первое место.

Валентина Гунина.«Всегда мечтала сыграть в Линаресе». Гунина — о возвращении нашей сборной на командный ЧМ

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Валентина Гунина
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