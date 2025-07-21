Гунина предположила, что мужской сборной России будет тяжело бороться за медали крупных турниров

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина в интервью «СЭ» подчеркнула, что вслед за женской сборной ФИДЕ вернет и мужскую к международным стартам.

«Да, безусловно. Уверена, что скоро допустят все наши сборные. Все-таки положительные примеры других международных спортивных федераций сыграли свою роль. За это им большое спасибо. Только вот потерь у нашей мужской команды гораздо больше, чем у женской. Очень многие наши ребята в расцвете сил решили выступать за другие сборные. Поэтому мужчинам будет очень непросто бороться за высокие места. Остается надеяться, что наши совсем юные таланты будут прибавлять семимильными шагами и занимать свои места в национальной команде уже в ближайшие годы», — рассказала Гунина.

Последний раз мужская сборная России играла на командном ЧМ в 2019 году и заняла первое место.