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Сегодня, 10:10

Гунина, Лагно, Непомнящий и Мурзин вышли в 1/4 финала чемпионата мира по блицу

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Екатерина Лагно.
Фото FIDE

Российские шахматисты удачно выступили в первый день чемпионата мира по блицу, который проходит в Нью-Йорке. В восьмерку сильнейших в открытом и женском турнирах вошли по два россиянина.

Ян Непомнящий и Володар Мурзин сыграют друг с другом в четвертьфинале. По итогам 13 партий Непомнящий занял первое место в турнирной таблице, набрав 9,5 очка. Мурзин с таким же количеством очков стал восьмым. Также в четвертьфинале сыграют: Фабиано Каруана (второе место) — Ян-Кшиштоф Дуда (седьмое), Магнус Карлсен (третье) — Ханс Ниманн (шестое), Уэсли Со (четвертое) — Алиреза Фируджа (пятое).

У женщин победительницей общего раунда стала представительница Индии Вайшали Рамешбабу, набравшая 9,5 очка. Ее соперницей в 1/4 финала станет Чжу Цзиньэр из Китая, которая заняла восьмое место с 8 очками. Россиянки Екатерина Лагно и Валентина Гунина завершили общий этап на третьей и четвертой позициях соответственно (по 8 очков). В четвертьфинале Лагно сыграет против Кариссы Йип (шестое), Гунина — с Цзюй Вэньцзюнь (пятое). Еще в одном четвертьфинале встретятся Лэй Тинцзе (2) и Бибисара Асаубаева из Казахстана (7).

Мини-матчи будут состоять из четырех партий в блиц. Действующими чемпионами являются Валентина Гунина и Магнус Карлсен.

Шахматы
Валентина Гунина
Володар Мурзин
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
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