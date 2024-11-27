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Сегодня, 16:25

Гукеш одержал первую победу над Дин Лижэнем в рамках матча за мировую шахматную корону

Алина Савинова
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Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь.
Фото AFP

Индиец Гукеш Доммараджу победил действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня в третьей партии матча за мировую шахматную корону.

Гукеш играл белыми фигурами. Партия завершилась в его пользу после 37-го хода.

Счет в противостоянии стал равным — 1,5:1,5. Четвертая партия состоится в пятницу, 29 ноября.

Дин Лижэнь защищает звание чемпиона мира. В 2023 году он обыграл в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.

Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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