Гукеш одержал первую победу над Дин Лижэнем в рамках матча за мировую шахматную корону

Индиец Гукеш Доммараджу победил действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня в третьей партии матча за мировую шахматную корону.

Гукеш играл белыми фигурами. Партия завершилась в его пользу после 37-го хода.

Счет в противостоянии стал равным — 1,5:1,5. Четвертая партия состоится в пятницу, 29 ноября.

Дин Лижэнь защищает звание чемпиона мира. В 2023 году он обыграл в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.