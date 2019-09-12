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Гроссмейстера Карякина удивляют высокие зарплаты редко играющих футболистов

21:45
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Шахматист Сергей Карякин рассказал о своем отношении к высоким зарплатам футболистов и хоккеистов.

— Несправедливо, что футболисты и хоккеисты зарабатывают гораздо больше, чем топовые шахматисты, — заявил Карякин в интервью официальному сайту ФИДЕ. — Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звезд, приносящих пользу команде. Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в 1-2 играх за сезон и получает миллионы. Вот это несправедливо.

В Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября проходит Кубок мира-2019 по шахматам.

Дополнительная информация

https://khantymansiysk2019.fide.com/news/275/

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