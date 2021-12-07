Гроссмейстер Смагин о поражении Непомнящего: «Шахматный инфантилизм»

Российский гроссмейстер Сергей Смагин высказался о результате девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

«Надежды на спасение не ничтожны, их просто нет. Еще какую-то одну партию он может выиграть — хотя по такой игре, как последние две, вообще непонятно, за счет чего. Трудно сказать. Причины того, что происходит с Яном, может быть, только он может приоткрыть, они труднообъяснимы со стороны.

Рассуждать можно обо всем, и со стороны все будет верно. Мне больше всего нравится определение того, что происходит, как шахматный инфантилизм. Как шахматист он еще не дозрел. Его срывы, совершенно необъяснимые, могут быть и с этим связаны. Такое впечатление, что в матче на первенство мира во время партий на него накатывает волна, он не может справиться со своими чувствами и эмоциями», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

Счет в противостоянии стал 6:3 в пользу норвежца. Десятая партия состоится в среду, 8 декабря.