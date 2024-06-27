Гроссмейстер Шипов считает, что ведение блога не должно мешать Непомнящему заниматься шахматами
Бывший тренер Яна Непомнящего, международный гроссмейстер Сергей Шипов рассказал, что ведение личного блога является нормальным занятием.
«Во время турниров не стоит этого делать, хотя некоторые этим занимаются. Это расход энергии, а мы видели, что именно с этим у Яна были проблемы в турнире претендентов в Торонто», — цитирует Шипова ТАСС.
33-летний Непомнящий выиграл 2 турнира претендентов. В 2021 году россиянин в матче за звание чемпиона мира уступил норвежцу Магнусу Карлсену, а в 2023 году проиграл китайцу Дин Лижэню.
Источник: https://tass.ru/sport/21216921
Новости